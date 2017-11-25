Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ
Нападающий "Тосно" Евгений Марков забил три гола в ворота тульского "Арсенала" в матче 18-го тура чемпионата России.
Таким образом, 22-летний форвард стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.
Также стоит отметить, что все три гола Марков забил головой в течение 20 минут.
Не пропустите видеообзор матча "Тосно" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru
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