Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ

Нападающий "Тосно" Евгений Марков забил три гола в ворота тульского "Арсенала" в матче 18-го тура чемпионата России.

Таким образом, 22-летний форвард стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.

Также стоит отметить, что все три гола Марков забил головой в течение 20 минут.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru