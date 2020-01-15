Марков: "Тренировки у Слуцкого интересные. Будем умирать, готовиться к сезону"

Форвард "Рубина" Евгений Марков рассказал о первой тренировке под руководством Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Всегда новые эмоции, когда новый тренер, он много шутит, много новых видоизменений, разные требования, очень интересно. С нетерпением ждем старта теоретических занятий", - сказал Марков.

После 19 туров РПЛ "Рубин" набрал 19 очков и занимает 13-е место в РПЛ.

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