Маркович может перейти в "Фиорентину"

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Маркович может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Ливерпуля" Лазару Марковичу, сообщает This is Anfield.

По сведениям издания, футболист уже вылетел в Италию, чтобы провести переговоры с "фиалками". Сумма трансфера может составить 18 миллионов евро. Также игроком интересуются "Уотфорд" и "Лестер".

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб готов продать 23-летнего Марковича этим летом.

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