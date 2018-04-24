Маркович напомнил "Ливерпулю" о себе



Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович заявил, что он хочет покинуть клуб.

"Мой гол в последнем матче за "Андерлехт" покажет "Ливерпулю", что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают", – приводит слова Марковича Sky Sports.

Напомним, что 24-летний Маркович перешел в "Андерлехт" в январе на правах аренды, провел за клуб 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года.

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