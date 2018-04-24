Маркович напомнил "Ливерпулю" о себе
Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович заявил, что он хочет покинуть клуб.
"Мой гол в последнем матче за "Андерлехт" покажет "Ливерпулю", что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают", – приводит слова Марковича Sky Sports.
Напомним, что 24-летний Маркович перешел в "Андерлехт" в январе на правах аренды, провел за клуб 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25