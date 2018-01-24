Маркович не против перейти в "Спартак"

Теги ливерпульспартак москвалазар маркович

Маркович не против перейти в "Спартак"Московский "Спартак" претендует на вингера английского "Ливерпуля" Лазара Марковича, информирует Liverpool Echo.

По сведениям источника, сам 23-летний серб, не имеющий стабильной игровой практики в своем клубе, намерен сменить команду. "Красные" не намерены препятствовать его уходу, поэтому готовы выслушать предложения по своему игроку.

В нынешнем сезоне за первую команду "Ливерпуля" Маркович не сыграл ни одного матча.

Напомним, Максимович пройдет медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru

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