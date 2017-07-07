Маркс Ленин подписал контракт с "Фламенго"



Полузащитник молодежного состава "Фламенго" Маркс Ленин подписал соглашение с основной командой клуба, сообщает официальный твиттер "стервятников".

17-летний Ленин в ближайшее время будет тренироваться с основным составом. Футболист вызывается в юниорскую сборную Бразилии. | http://soccernews.ru