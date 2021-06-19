Марку Силва, которого связывали с ЦСКА, может возглавить английский клуб

Фото: ФК "Эвертон"

Португальский специалист Марку Силва попал в шорт-лист "Вест Бромвича".

По сведениям Goal.com, "дрозды" в качестве основного кандидата рассматривают Валерьена Исмаэля, а Марку Силва является альтернативным вариантом.

Ранее Марку Силву связывали с ЦСКА, который покинул Ивица Олич.

Последним клубом Силвы был "Эвертон", который он покинул в 2019 году.

Читайте также: ЦСКА отрицает переговоры с Марку Силвой. | http://soccernews.ru