Марку Силва, которого связывали с ЦСКА, может возглавить английский клуб

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Марку Силва, которого связывали с ЦСКА, может возглавить английский клуб Фото: ФК "Эвертон"

Португальский специалист Марку Силва попал в шорт-лист "Вест Бромвича".

По сведениям Goal.com, "дрозды" в качестве основного кандидата рассматривают Валерьена Исмаэля, а Марку Силва является альтернативным вариантом.

Ранее Марку Силву связывали с ЦСКА, который покинул Ивица Олич.

Последним клубом Силвы был "Эвертон", который он покинул в 2019 году.

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