Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, стал тренером "Фулхэма"

Фото: ФК "Фулхэм"

Португальский специалист Марку Силва возглавил "Фулхэм".

Как сообщает сайт клуба, стороны подписали контракт до лета 2024 года. Силва сменил на этом посту Скотта Паркера.

Последним клубом Марку Силвы был "Эвертон", который он покинул в декабре 2019 года. Ранее интерес к тренеру приписывали ЦСКА.

По итогам минувшего сезона "Фулхэм" вылетел в Чемпионшип.

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