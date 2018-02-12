Марку Силва может возглавить топ-клуб АПЛ

Теги челсимарку силваантонио контемаурицио саррилуис энрике

Марку Силва может возглавить топ-клуб АПЛ

Бывший главный тренер "Уотфорда" Марку Силва может возглавить "Челси", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, португальский специалист будет руководить "синими" до конца текущего сезона в случае увольнения Антонио Конте.

При этом руководство "Челси" продолжает поиск долгосрочной замены для итальянского наставника - главными целями боссов лондонского клуба являются рулевой "Наполи" Маурицио Сарри и ныне безработный Луис Энрике.

Не пропустите: "Челси" достиг соглашения с Конте по будущему итальянца. | http://soccernews.ru

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