Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"

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Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"

"Уотфорд" уволил с поста главного тренера Марку Силву, сообщает официальный сайт клуба.

"Это было непростое решение, но оно было тщательно обдуманным. Мы считаем, что правильно поступили, когда пригласили Силву в клуб. "Уотфорд" мог бы продолжить успешно выступать под его руководство, если бы не бесчестные попытки другого клуба заполучить Силву. Из-за этих действий результаты нашей команды в последнее время ухудшились. Мы вынуждены принять меры ради успеха клуба", - говорится в заявлении "шершней".

После 24 туров "Уотфорд" занимает 10 место в Премьер-лиге.

По некоторым данным, интерес к Силве проявлял "Эвертон".

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