Марку Силва: "Я на сто процентов сфокусирован на матче "Уотфорда"

Теги уотфордэвертон

Марку Силва: "Я на сто процентов сфокусирован на матче "Уотфорда"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Эвертон".

"Не могу говорить об этой ситуации, ведь я наставник "Уотфорда". Ваш интерес понятен, но для меня важнее всего завтрашний матч. Да и место уже занято, Ансворт уже выполняет свою работу.

Сейчас не самое подходящее время обсуждать эту тему, я по-прежнему здесь и на 100 % сфокусирован на игре "Уотфорда" - приводит слова Силвы Sky Sports.

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