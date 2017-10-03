Маркус Баббель: "Рибери все еще думает, что он находится на одном уровне с Месси и Роналду"
Известный в прошлом немецкий футболист Маркус Баббель раскритиковал полузащитника мюнхенской "Баварии" Франка Рибери.
"Франк Рибери не забил ни одного гола в Лиге Чемпионов за последние два года. Он все еще видит себя на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Но правда - несколько другая. Правда в том, что он растворяется на поле, когда команда нуждается в лидере... Рибери сыграл большое значение для клуба и был фантастическим игроком, но теперь, как я вижу, он не способен быть ведущим игроком команды", - цитирует бывшего футболиста FourFourTwo.
Напомним, на пост главного тренера "Баварии" появилось еще два кандидата. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|6
|1