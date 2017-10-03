Маркус Баббель: "Рибери все еще думает, что он находится на одном уровне с Месси и Роналду"

Теги франк риберилионель мессикриштиану роналду

Маркус Баббель: "Рибери все еще думает, что он находится на одном уровне с Месси и Роналду"Известный в прошлом немецкий футболист Маркус Баббель раскритиковал полузащитника мюнхенской "Баварии" Франка Рибери.

"Франк Рибери не забил ни одного гола в Лиге Чемпионов за последние два года. Он все еще видит себя на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Но правда - несколько другая. Правда в том, что он растворяется на поле, когда команда нуждается в лидере... Рибери сыграл большое значение для клуба и был фантастическим игроком, но теперь, как я вижу, он не способен быть ведущим игроком команды", - цитирует бывшего футболиста FourFourTwo.

Напомним, на пост главного тренера "Баварии" появилось еще два кандидата. | soccernews.ru

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