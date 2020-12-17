Маркус Берг рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
Форвард "Краснодара" Маркус Берг признался, что в 2010 году мог оказаться в питерском "Зените".
"Это правда. Лет 10 назад мной интересовался "Зенит". Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в "Гамбурге", - рассказал швед.
34-летний Берг выступает за «Краснодар» с 2019 года, сыграл 54 матча, забил 20 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "быками" истекает в июне.
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