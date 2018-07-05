Маркус Берг: "Сборная Швеции отлично справлялась последние два года без Ибрагимовича"

Форвард сборной Швеции Маркус Берг высказался об отсутствии своего великого соотечественника Златана Ибрагимовича в национальной команде.

"Златан? Я думаю, что мы отлично справлялись эти два года без него. Он - лучший игрок в истории Швеции, но мы научились играть без него, и я думаю, что мы преуспели в этом. Мы должны продолжать действовать так же ", - цитирует 31-летнего нападающего ActuFoot.

Напомним, Варди рискует пропустить матч со Швецией. | soccernews.ru