Маркус Берг: "Сборная Швеции отлично справлялась последние два года без Ибрагимовича"

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Маркус Берг: "Сборная Швеции отлично справлялась последние два года без Ибрагимовича"Форвард сборной Швеции Маркус Берг высказался об отсутствии своего великого соотечественника Златана  Ибрагимовича в национальной команде.

"Златан? Я думаю, что мы отлично справлялись эти два года без него. Он - лучший игрок в истории Швеции, но мы научились играть без него, и я думаю, что мы преуспели в этом. Мы должны продолжать действовать так же ", - цитирует 31-летнего нападающего ActuFoot.

Напомним, Варди рискует пропустить матч со Швецией. | soccernews.ru

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