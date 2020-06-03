Маркус Рэшфорд купил внедорожник почти за 170 тысяч евро

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Маркус Рэшфорд купил внедорожник почти за 170 тысяч евро

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд купил внедорожник Mercedes-AMG G63, раскрашенный в камуфляжных тонах, сообщает The Sun.

По сведениям издания, автомобиль обошелся футболисту в 168 тысяч евро. На нем он приехал на первую командную тренировку. Внедорожник имеет двигатель мощностью 577 лошадиных сил. Автомобиль стал уже пятым в гараже форварда, который получает около 12 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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