Маркус Рэшфорд рассказал о ситуации в АПЛ

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Маркус Рэшфорд рассказал о ситуации в АПЛФорвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в интервью официальному сайту клуба заявил, что команда скоро будет готова к победам в крупных турнирах.

"У нас сейчас подобрался отличный состав. Думаю, что мы скоро будем готовы брать трофеи. Чувствую, что близки к этому. Осталось только сделать финальное усилие, чтобы превратиться в тот коллектив, который будет способен сражаться за победу во всех турнирах.

Мы можем соперничать с любым топ-клубом, знаем, что можем делать это. Это знают и игроки, и тренер.

В АПЛ все только начитается. Четыре игры назад про нас говорили: "МЮ" закончился". А потом мы сделали три камбэка", – сказал Рэшфорд.

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