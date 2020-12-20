Маркус Рэшфорд рассказал о ситуации в АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в интервью официальному сайту клуба заявил, что команда скоро будет готова к победам в крупных турнирах.

"У нас сейчас подобрался отличный состав. Думаю, что мы скоро будем готовы брать трофеи. Чувствую, что близки к этому. Осталось только сделать финальное усилие, чтобы превратиться в тот коллектив, который будет способен сражаться за победу во всех турнирах.

Мы можем соперничать с любым топ-клубом, знаем, что можем делать это. Это знают и игроки, и тренер.