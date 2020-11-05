Форвард гладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам впервые в своей карьере вызван в сборную Франции.

Недавно главный тренер национальной команды Дидье Дешам огласил список из 26 игроков, которые буду привлечены к ноябрьским матчам.

Маркус Тюрам - сын известного игрока, чемпиона мира и Европы в составе сборной Францы Лиллиана Тюрама.

Сборная Франции в этом месяце проведет товарищеский матч с Финляндией (11 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций: против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).

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