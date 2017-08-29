Марлон перешел из "Барселоны" в "Ниццу"



Бразильский защитник "Барселоны" Марлон Сантос стал игроком "Ниццы", сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2019 года. Впрочем, каталонцы могут вернуть хавбека через год.

21-летний Марлон выступает за "Барселону" с 2017 года и провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Флуминенсе". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Бенфика" согласовала аренду защитника "Барселоны" Дугласа. | http://soccernews.ru