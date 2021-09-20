Марлос может покинуть "Шахтер"
Фото: инстаграм Марлоса/Автор неизвестен
Полузащитник "Шахтера" Марлос сообщил, что он может покинуть клуб по окончании срока действия контракта.
"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью "Шахтера". И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", - сказал Марлос в интервью клубному каналу "горняков" в ютубе.
33-летний Марлос выступает за "Шахтер" с 2014 года. Всего он провел за донецкий клуб 272 матча во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13