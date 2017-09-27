Марлос может сыграть за сборную Украины уже в октябрьских матчах квалификации к ЧМ

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Марлос может сыграть за сборную Украины уже в октябрьских матчах квалификации к ЧМБразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос может сыграть за сборную Украины уже в октябрьских матчах квалификации к Чемпионату Мира 2018-го года, информирует Динамомания.

По сведениям источника, 29-летний хавбек уже получил гражданство нового государства. Теперь он ожидает документов из ФИФА, которые дадут ему право выступать на международном уровне за свою новую страну. Ожидается, что он сможет принять участие уже в ближайших играх сборной Украины против национальных команд Косово и Хорватии, которые состоятся в рамках отборочного турнира к ЧМ 6-го и 9-го октября соответственно.

Напомним, Шевченко считает, что его команда сможет квалифицироваться на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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