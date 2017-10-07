Марлос оценил свой дебют в сборной Украины

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Марлос оценил свой дебют в сборной Украины

Полузащитник "Шахтёра" и сборной Украины Марлос оценил свой дебют в национальной команде.

Напомним, что натурализованный бразилец вышел на замену во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2018 против Косово.

"Мне было тяжело начинать свои выступления в сборной сейчас и дебютировать в этом матче. Получилась тяжёлая игра, ведь на поле было много воды, но мы хорошо сыграли. Да, я волновался перед игрой, но думаю, всё будет хорошо. Мне ещё нужно время на адаптацию, чтобы показывать свой футбол" - сказал Марлос. | http://soccernews.ru

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