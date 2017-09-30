Марлос получил вызов в сборную Украины

Полузащитник "Шахтёра" Марлос вызван в сборную Украины, сообщает официальный сайт "горняков".

Главный тренер "жёлто-синих" Андрей Шевченко пригласил бразильца, получившего временное удостоверение гражданина Украины, для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2018 против Косово и Хорватии.

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