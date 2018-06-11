Марлос признан лучшим игроком сезона в "Шахтёре"

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Марлос признан лучшим игроком сезона в "Шахтёре"

Полузащитник "Шахтёра" Марлос признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.

Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков "горняков", опередив вратаря Андрея Пятова и вингера Тайсона.

Стоит отметить, что Марлос получает эту награду второй год подряд. В сезоне 2017/18 он сыграл за "Шахтёр" 41 матч, забил 22 гола и сделал 14 ассистов.

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