Марлос признан лучшим игроком сезона в "Шахтёре"
Полузащитник "Шахтёра" Марлос признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.
Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков "горняков", опередив вратаря Андрея Пятова и вингера Тайсона.
Стоит отметить, что Марлос получает эту награду второй год подряд. В сезоне 2017/18 он сыграл за "Шахтёр" 41 матч, забил 22 гола и сделал 14 ассистов.
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|Команда
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|2
|Динамо Киев
|32
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|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
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|43
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|Мариуполь
|32
|39
|6
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|32
|35