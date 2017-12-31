Марлос признан лучшим игроком "Шахтера" в 2017 году



Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос стал лучшим игроком команды по итогам 2017 году, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования и набрал 12 468 голосов. Вторым стал голкипер Андрей Пятов (11 872), третье место у хавбека Тайсона (10144), который немного опередил соотечественника Бернарда (10 132).

Стоит отметить, что 29-летний Марлос признавался лучшим игроком "Шахтера" также и по итогам минувшего года.

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