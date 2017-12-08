Марлос признан лучшим игроком Украины в 2017 году, Фонсека - лучшим тренером

Полузащитник "Шахтёра" Марлос признан лучшим игроком Украины в 2017 году. Также натурализованный бразилец стал автором самого красивого гола.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека признан лучшим тренером Украины. Напомним, что под руководством португальского специалиста донецкая команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Помимо этого, была опубликована символическая сборная УПЛ по итогам 2017 года.

Вратарь: Андрей Пятов;

Защитники: Богдан Бутко, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Тайсон, Фред, Марлос;

Нападающий: Дьюмерси Мбокани.

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