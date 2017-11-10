Марлос рассказал о своей натурализации
Полузащитник "Шахтёра" Марлос рассказал о принятии украинского гражданства.
"Я несколько лет назад изучал такую возможность, а потом эта идея возникла и в клубе. Надеюсь, со временем это скажется не только на отношении фанатов, но и на моей карьере. У меня были встречи с Шевченко, после которых я принял окончательное решение взять украинское гражданство. Но он никогда не давил на меня, давая понять, что это должен быть только мой выбор. При этом, когда я решился, то меня поддержали и игроки, и руководство сборной. После того, как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии. В Украине я сделал себе имя, меня полюбили болельщики. Нет ничего более справедливого, чем платить людям хорошей игрой за такое отношение" - цитирует 29-летнего футболиста Globo Esporte.
Отметим, что после натурализации Марлос сыграл за сборную Украины 2 матча в квалификации ЧМ-2018, но не сумел помочь команде пробиться на мундиаль.
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|Олимпик Донецк
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|Ворскла
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|Мариуполь
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|Карпаты Львов
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