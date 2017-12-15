Марлос стал лучшим игроком месяца в "Шахтере"

Полузащитник "Шахтера" Марлос стал лучшим игроком месяца второй раз подряд по итогам голосования болельщиков.

За игрока сборной Украины проголосовали 2584 человека (40%).

На втором месте оказался полузащитник Бернард (37%), третье – у защитника Исмаили (18%).

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