Марлос стал лучшим игроком месяца в "Шахтере"

Теги марлосшахтер донецк

Марлос стал лучшим игроком месяца в "Шахтере"Полузащитник "Шахтера" Марлос стал лучшим игроком месяца второй раз подряд по итогам голосования болельщиков.

За игрока сборной Украины проголосовали 2584 человека (40%).

На втором месте оказался полузащитник Бернард (37%), третье – у защитника Исмаили (18%). 

Читайте: Марлос признан лучшим игроком Украины в 2017 году, Фонсека - лучшим тренером | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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