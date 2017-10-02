Марлос: "В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос прокомментировал получение паспорта гражданина Украины.

"Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Это было искреннее решение, которое исходило из моего сердца. Это желание говорило за меня громче. Надеюсь, все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что и пресса, и люди в отзывах на новость меня поддерживали. А те кто против… Я сделаю все возможное, чтобы они мне поверили и поменяли свое мнение.

Семья меня полностью поддержала. Я советовался с женой и родителями. Это было наше совместное решение, одно из самых важных решений в моей жизни. В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране, где много прекрасных людей", - отметил он.

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