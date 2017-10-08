Марлос высказался о своем дебюте в сборной Украины

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Марлос высказался о своем дебюте в сборной УкраиныПолузащитник донецкого "Шахтера" Марлос высказался о своем дебюте в составе национальной сборной Украины.

"Сыграться, конечно, нужно, но футболистов "Шахтера" я хорошо знаю, а с такими техничными игроками, как Ярмоленко, Коноплянка и Гармаш не сложно быстро найти взаимопонимание на поле. Со мной на фланге действовал Караваев - он очень много бегал, создавал пространство. Сборная Украины - хорошая команда, и я очень рад, что здесь оказался", - цитирует 29-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, сразу два ключевых игрока сборной Хорватии рискуют пропустить игру против Украины. | soccernews.ru

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