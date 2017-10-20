Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства

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Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов выплатил бонус полузащитнику своей команды Марлосу за принятие украинского гражданства.

Как сообщают украинские СМИ, бразилец получил подъёмные в размере одного миллиона долларов.

Кроме смены футбольного гражданства Марлос согласился подписать с "Шахтёром" новый четырёхлетний контракт, а не двухлетний, как планировал изначально.

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