Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов выплатил бонус полузащитнику своей команды Марлосу за принятие украинского гражданства.

Как сообщают украинские СМИ, бразилец получил подъёмные в размере одного миллиона долларов.

Кроме смены футбольного гражданства Марлос согласился подписать с "Шахтёром" новый четырёхлетний контракт, а не двухлетний, как планировал изначально.

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