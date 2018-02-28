Марокко - главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026

Чемпионат Мира-2026 может пройти в Марокко.

Сообщается, что африканская страна является главным претендентом на проведение мундиаля. Напомним, что совместную заявку подавали Канада, Мексика и США.

Страна-зозяйка определится в мае 2020 года.

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