Марокко поборется за право провести ЧМ-2026

Федерация футбола Марокко на своём официальном сайте объявила о подаче заявки на проведение в стране чемпионата мира в 2026 году.

В сообщении федерации отмечается, что в пятницу в ФИФА были отправлены все необходимые документы по заявке.

Напомним, что страна-хозяйка ЧМ-2026 будет выбрана в июне 2018 года.

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