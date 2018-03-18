Марокко представил ролик о ЧМ-2026

Марокко выпустил видеоролик, посвященный заявке страны на проведение Чемпионата Мира-2026.

Видео показывает отношение населения африканской страны к футболу.

Видео: Марокко-2026.

Стоит отметить, что Марокко является одним из главных фаворитом на проведение мундиаля.

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