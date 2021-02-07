Марокко стал победителем чемпионата африканских наций

В финальном матче чемпионата африканских наций Марокко обыграл Мали со счетом 2:0 и стал победителем турнира. Победу марокканцам принесли голы Суфиана Буфтини и Аюба Эль-Кааби.

Марокко во второй раз выиграл турнир, в котором принимают участие только футболисты из африканских чемпионатов. Также чемпионат африканских наций дважды выигрывала сборная ДР Конго, по одному разу - Ливия и Тунис.

Мали - Марокко - 0:2 (0:0)

Голы: Буфтини, 69 - 0:1, Эль-Кааби, 79 - 0:2.

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