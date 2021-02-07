Марокко стал победителем чемпионата африканских наций
В финальном матче чемпионата африканских наций Марокко обыграл Мали со счетом 2:0 и стал победителем турнира. Победу марокканцам принесли голы Суфиана Буфтини и Аюба Эль-Кааби.
Марокко во второй раз выиграл турнир, в котором принимают участие только футболисты из африканских чемпионатов. Также чемпионат африканских наций дважды выигрывала сборная ДР Конго, по одному разу - Ливия и Тунис.
Мали - Марокко - 0:2 (0:0)
Голы: Буфтини, 69 - 0:1, Эль-Кааби, 79 - 0:2.
Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина, который сделал хет-трик
-
Стерлинг стал третьим игроком, забившим 100 голов при Гвардиоле
-
Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги
-
"Челси" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче с автоголом
-
Марокко стал победителем чемпионата африканских наций
-
Гвардиола и Клопп сравнялись по числу побед в матчах друг против друга
-
"Ливерпуль" проиграл три домашних матча подряд впервые за 58 лет
-
Руководитель "Монако" рассказал о странной реакции Головина на хет-трик в матче Лиги 1
-
ЦСКА отреагировал на хет-трик Головина в чемпионате Франции
-
Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити"
-
"Король голов Головин". "Монако" ярко отреагировал на бенефис россиянина в Лиге 1
-
"Тигрес" сенсационно вышел в финал клубного чемпионата мира
-
Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере
-
Губерниев отреагировал на хет-трик Головина в матче Лиги 1
-
Тедеско высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак"
-
Самуэль Умтити отказал "Ливерпулю"
-
"Спартак" вряд ли отпустит Урунова в "Уфу"
-
Павлюченко сравнил Промеса с Халком
-
"Милан" показал лучший результат в атаке за последние 15 лет
-
3
"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1