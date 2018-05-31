Марокко – Украина – 0:0 (обзор)

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Марокко – Украина – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Марокко и Украины – 0:0.

Видео: Марокко – Украина – 0:0.

Не пропустите: К атаке готовы условно: Марокко и Украина расписали нулевую ничью. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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