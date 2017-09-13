Маротта: "Барселона" не делала предложений по Дибале"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта признал, что каталонская "Барселона" ни разу не делала предложения по форварду команды Пауло Дибале.

"Мы не получали конкретного предложения от "Барселоны" по Дибале. Но, в первую очередь, мы не собирались продавать его. Мы были уверены, что он будет носить футболку "Ювентуса". Этим летом он получил футболку с 10-м номером. Это дополнительная ответственность", - отметил функционер.

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