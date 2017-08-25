Маротта: "Барселона" ослабела из-за ухода Неймара, но у них по-прежнему сильная команда"

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал предстоящее противостояние с "Барселоной" в групповом турнире Лиги Чемпионов.

"Нам важно подойти в оптимальной форме к матчам группового этапа. "Барселона" ослабела из-за ухода Неймара, но у них по-прежнему сильная команда. Посмотрим, кем они сумеют заменить его. В любом случае, это опасный соперник", - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что кроме "Барселоны" соперниками "Ювентуса" станут "Спортинг" и "Олимпиак".

Матчи "Барселоны" и "Юве" пройдут 12 сентября (в Испании) и 22 ноября (в Италии).

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