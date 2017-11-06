Маротта: "Дибала пока не требует увеличения оклада"

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о возможном продлении контракта клубом с ведущим форвардом команды Пауло Дибалой.

"В настоящее время Дибала не требует от нас повышения своей зарплаты. У него есть длительный контракт с клубом, и в наших отношениях просматривается гармония. Мы видим, что он находится на одной волне с клубом", - цитирует Маротту le10sport.

Срок действия нынешнего контракта Дибалы с "Юве" рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Беневенто". | soccernews.ru