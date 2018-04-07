Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"

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Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта поговорил о перспективах клуба.

"Поражение в игре с "Реалом" ничего не меняет. Клуб показывает стабильные выступления. В наших планах всегда иметь в составе как молодых, так и опытных игроков. Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет. Мы прошли через разных тренеров, футболистов, клуб развивался и занимал свое место в истории. У нас четкие планы, и нам нужна смесь из чемпионов.

К сожалению, в Лиге Чемпионов приходится противостоять "Реалу" и "Барселоне", у которых совершенно иной уровень по сравнению с нашим клубом. Мы идем своим путем и также можем достичь побед. Мы ищем постоянное место в восьмерке лучших команд Европы, и пока у нас это получается. В Лиге Чемпионов важна жеребьевка, и в этом сезоне нам не повезло.

У Аллегри есть соглашение и хорошие отношения с клубом. Мы обсуждаем будущее в плане трансферной стратегии и форматирования состава. Нам не нужна революция - мы ищем эволюцию, которая постепенно встраивала бы в команду новых футболистов" - приводит слова Маротты Football Italia.

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