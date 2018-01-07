Маротта исключил продажу Дибалы

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен продавать форварда Пауло Дибалу.

"Во время зимнего трансферного окна вы можете залатать дыры в составе, но, к счастью, у нас всё в порядке. Мы не вешали ценник на Дибалу, поэтому трудно сказать, сколько он сейчас стоит. В любом случае, мы не собираемся его продавать" - приводит слова Маротты Football Italia.

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