Маротта исключил продажу Дибалы

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Маротта исключил продажу Дибалы

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен продавать форварда Пауло Дибалу.

"Во время зимнего трансферного окна вы можете залатать дыры в составе, но, к счастью, у нас всё в порядке. Мы не вешали ценник на Дибалу, поэтому трудно сказать, сколько он сейчас стоит. В любом случае, мы не собираемся его продавать" - приводит слова Маротты Football Italia.

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