Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус"

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта исключил переход голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы в свой клуб.

" Доннарумма? Я не думаю, что он может нас заинтересовать. Мы сделали выбор в пользу Щенсны, который станет "первым номером" команды после ухода Буффона. У нас будет два превосходных вратаря, которые, по нашему мнению, необходимы команде. Но Доннарумма нас не интересует ", - цитирует Маротту TuttoMercatoWeb.

Напомним, "Ювентус" намерен предпринять попытки подписать хавбека "Реала". | soccernews.ru