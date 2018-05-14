Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус"

Теги ювентусджанлуиджи доннаруммамилан

Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус"Генеральный директор туринского "ЮвентусаБеппе Маротта исключил переход голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы в свой клуб.

"Доннарумма? Я не думаю, что он может нас заинтересовать. Мы сделали выбор в пользу Щенсны, который станет "первым номером" команды после ухода БуффонаУ нас будет два превосходных вратаря, которые, по нашему мнению, необходимы команде. Но Доннарумма нас не интересует", - цитирует Маротту TuttoMercatoWeb.

Напомним, "Ювентус" намерен предпринять попытки подписать хавбека "Реала". | soccernews.ru

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