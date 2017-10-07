Маротта: "Мы готовы многим пожертвовать ради нового контракта с Дибалой"

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Маротта: "Мы готовы многим пожертвовать ради нового контракта с Дибалой"

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Пауло Дибалы.

"Пауло сказал, что хочет остаться в "Ювентусе" на всю жизнь. Мы готовы многим пожертвовать ради нового контракта с Дибалой" - цитирует Маротту Calciomercato.

Действующее соглашение Дибалы с "Ювентусом" рассчитано до лета 2022 года.

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