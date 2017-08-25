Маротта: "На данный момент Андре Гомеш не является трансферной целью "Ювентуса"
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассказал о возможных трансферах клуба.
"У нас прекрасные отношения с "Барселоной", но информацию о возможном трансфере Андре Гомеша распространили журналисты. На этой неделе мы не вели переговоры по нему. На данный момент он не является нашей трансферной целью.
Мы не будем скрывать, что выходили на связь с Хеведесом. Мы заинтересованы в подписании этого футболиста, но нам нужно уладить некоторые вопросы касательно условий соглашения с ним и "Шальке". Мы всерьез рассматриваем его кандидатуру" - приводит слова Маротты Football Italia.
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|Команда
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Ювентус
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Кьево
|1
|3
|6
|Сампдория
|1
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Болонья
|1
|1
|10
|Дженоа
|1
|1
|11
|Лацио
|1
|1
|12
|СПАЛ
|1
|1
|13
|Сассуоло
|1
|1
|14
|Беневенто
|1
|0
|15
|Удинезе
|1
|0
|16
|Аталанта
|1
|0
|17
|Хеллас Верона
|1
|0
|18
|Кальяри
|1
|0
|19
|Кротоне
|1
|0
|20
|Фиорентина
|1
|0