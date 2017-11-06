Маротта назвал главного конкурента "Ювентуса" в борьбе за скудетто

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта назвал главного конкурента своей команды в борьбе за скудетто.

"Я думаю, что, учитывая отсутствие у "Интера" игр в еврокубках, они заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать свои лучшие результаты в чемпионате. Это очень сильная команда, они не выглядят впечатляющими, но они добиваются хороших результатов. Поэтому я думаю, что "Интер" - самый страшный наш соперник", - цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, Маротта высказался о ситуации с возможным продлением контракта Дибалы. | soccernews.ru