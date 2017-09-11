Маротта не собирается переходить в "Барселону"

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта не собирается менять свой клуб на "Барселону".

"Я и Фабио Паратичи чувствуем себя в "Ювентусе" отлично. Мы преданы клубу и выкладываемся в работе полностью. Нам очень комфортно с Аньелли, Недведом и командой. Мы сформировали модель команды-победителя. О продлении моего контракта не говорим, поскольку мы все связаны с клубом на всю жизнь. Если же в "Ювентусе" захотят произвести изменения, то мы примем решение", - сказал функционер.

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