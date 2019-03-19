Маротта - о конфликте с Икарди: "Мы семья и родители должны думать за своих детей"

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта рассказал, что думает о ситуации, связанной с Мауро Икарди, который не играет более месяца. Об этом сообщает Football Italia.

"Надеюсь, ситуация изменится. Мы семья и родители должны думать за своих детей. Это совсем не наказание. Родители стараются сделать так, чтобы дети могли быть лучше. Именно так должно быть истолковано наше решение.



Икарди - отличный парень, который много дал "Интеру" и может дать. На данный момент он испытывает проблемы с коленок, надеемся, он скоро восстановится", - сказал Маротта.

Напомним, что Икарди уже более месяца не выходит на поле из-за конфликта с руководством, связанным с поведением его жены во время переговоров о новом контракте.

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