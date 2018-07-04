Маротта отказался обсуждать с прессой возможное подписание Роналду

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Маротта отказался обсуждать с прессой возможное подписание РоналдуГенеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта отказался обсуждать с прессой возможное подписание своим клубом ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, на вопрос о правдивости слухов, которые связывают пятикратного обладателя "Золотого мяча" с "Альянц Стэдиум", гендир "старой синьоры" ответил: "Я не говорю по этому поводу, не говорю".

Напомним,  Роналду предложил свои услуги "Ювентусу" перед ЧМ-2018. | soccernews.ru

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