Маротта: "Победа в Лиге Чемпионов всегда будет целью "Ювентуса"

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Маротта: "Победа в Лиге Чемпионов всегда будет целью "Ювентуса"

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта дал понять, что главной задачей команды в 2018 году будет победа в Лиге Чемпионов.

"В прошлом году мы упустили вишенку на торте, и в этом году мы попробуем победить в Лиге Чемпионов снова. Это всегда будет нашей целью" - цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" дважды за последние три года играл в финале Лиги Чемпионов, однако оба раза терпел поражения. 

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