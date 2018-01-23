Маротта прокомментировал слухи о заинтересованности "Ювентуса" в Балотелли

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Маротта прокомментировал слухи о заинтересованности "Ювентуса" в БалотеллиГенеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о заинтересованности его клуба в форварде французской "Ниццы" Марио Балотелли.

"Со всем уважением, с которым мы относимся к Марио, заявляю, что это полностью выдуманная информация. Это ложь. Кандидатура Балотелли не входит в сферу интересов "Юве", - приводит слова Маротты Le 10 Sport.

Напомним, ранее появилась информация о том, что летом Балотелли подпишет контракт с "Ювентусом". | soccernews.ru

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