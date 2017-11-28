Маротта прокомментировал сумму отступных, прописанную в контракте Месси

Теги лионель мессибарселона

Маротта прокомментировал сумму отступных, прописанную в контракте МессиГенеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал сумму отступных, прописанную в контракте ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"700 миллионов за Месси? Эта статья используется в основном в Испании, я - против нее. Когда игрок решается на уход, он делает все возможное, чтобы убедить клуб продать его и нарушить доверие, лежащее в основе отношений", - цитирует Маротту Premium Sport.

Напомним, Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов