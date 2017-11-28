Маротта прокомментировал сумму отступных, прописанную в контракте Месси

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал сумму отступных, прописанную в контракте ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"700 миллионов за Месси? Эта статья используется в основном в Испании, я - против нее. Когда игрок решается на уход, он делает все возможное, чтобы убедить клуб продать его и нарушить доверие, лежащее в основе отношений ", - цитирует Маротту Premium Sport.

Напомним, Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси. | soccernews.ru